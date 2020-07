Zaniolo: “Dopo 6 mesi di duro allenamento e sacrifici questo è stato un coronamento. In testa ancora non sono libero nei cambi di direzione”

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Brescia-Roma 0-3. Queste le sue parole:

ZANIOLO A ROMA TV

204 giorni dopo. La prima sensazione?

Sono molto felice. Dopo 6 mesi di duro allenamento e sacrifici questo è stato un coronamento e un nuovo punto di partenza. Sto rispondendo bene. Sono felice anche per la squadra che sta ritrovando la squadra giusta, speriamo di continuare così.

Che obiettivo ti sei posto? L’Europa League per partire dal primo minuto?

Ogni giorno ho degli obiettivi, so di non essere al 100%. Ogni giorno vado al campo un’ora prima per mobilizzare il ginocchio. Se sarò al 100% in Europa potrò dare una grossa mano.

La tua condizione in percentuale qual è? Ti condiziona il ginocchio?

Si gioca ogni tre giorni e posso fare poco lavoro. Sarò al 60/65%. In testa ancora non sono libero nei cambi di direzione, ma penso che tornerò come prima.

Hai una maturità diversa, credo che questo sia importante. Ci vorrà ancora un po’ per il primo minuto, ma ci siamo…

Mi sto trovando bene. Durante la quarantena ho rivisto quasi tutte le partite per vedere i movimenti. Mi diverte questo ruolo e quando capita la butto dentro.

Nei contrasti mi sembri abbastanza libero. Cosa è successo però dopo il gol?

Recriminavano che la palle di Mirante fosse in movimento quando è partita l’azione. Dal punto di vista della paura, non è paura ma è un po’ di timore. Ci penso prima di farlo, prima non lo facevo. Con il passare del tempo cambierà.

ZANIOLO A SKY SPORT

“Sono due vittorie importanti per la classifica, per il morale, per l’ambiente. Per me non è una questione di moduli, ma di testa ed è anche fisiologico. Stiamo lavorando bene, anche in allenamento, siamo concentrati ed arrabbiati per le sconfitte. Continuiamo così fino alla fine, sperando di vincerle tutte“.

Zaniolo in condizione l’arma in più per la Roma nell’Europa League?

Non sono ancora al 100%, ma manca ancora un mese e penso di poter tornare ai miei livelli. Penso di mettermi a disposizione della squadra per poter vincere.