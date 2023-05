Zaniolo, cosa combini? Espulso dopo 6′ dall’ingresso in campo – VIDEO

Solo sei minuti. Tanto è durata la partita di Nicolò Zaniolo in Istanbulspor-Galatasaray. L’ex attaccante della Roma è stato espulso ad un quarto d’ora dalla fine della gara. Subentrato al 69′, infatti, Zaniolo è stato espulso per un duro intervento a gamba tesa in scivolata finendo sul ginocchio dell’avversario. Inizialmente ammonito, l’arbitro ha poi deciso di estrarre il rosso in seguito al controllo Var. Innervosito, Zaniolo si è poi scagliato con calci e pugni contro il tunnel per raggiungere gli spogliatoi.