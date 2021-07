Zaniolo compie 22 anni. Gli auguri della Roma – VIDEO

Sta per tornare a pieno regime e non vede l’ora di farlo. Nicolò Zaniolo ha già cominciato ad allenarsi a Trigoria per farsi trovare pronto da Mourinho il primo giorno di raduno. Intanto oggi si gode il suo compleanno. Il talento della Roma compie 22 anni e la società giallorossa, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, gli augura buon compleanno con un video che mostra tutte le migliori giocate, alcune clamorose, del numero 22.

Happy birthday Nico! 🥳 Nicolò Zaniolo is 2⃣2⃣ today! 🎉 #ASRoma pic.twitter.com/uLZLNl0x27 — AS Roma English (@ASRomaEN) July 2, 2021