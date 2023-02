Zaniolo, cifre e bonus dell’accordo col Galatasaray. La Roma si assicura la prelazione su due giovani talenti

Svelate le cifre dell’accordo tra la Roma e il Galatasaray per Nicolò Zaniolo, che ha firmato il contratto con il club turco e si attende solo l’ufficialità. Come riporta Gianluca Di Marzio, alla Roma andrà un corrispettivo di 16,5 milioni (+13 milioni con tutti i bonus, 50% facili e 50% più complicati). Inoltre i giallorossi si assicurano la priorità sui giovanissimi Yusuf Demir e Efe Akman.

#Zaniolo to @GalatasaraySK: @OfficialASRoma will earn €16.5m as a fixed fee + €13m in total add-ons package [50% easy bonus / 50% difficult ones]. #Roma will also have absolute priority in case of interest on two #Galatasaray talents, Yusuf #Demir and Efe #Akman. 🇹🇷 @SkySport

