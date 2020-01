Zaniolo choc, stagione finita. Fonseca: “Due gol regalati”

Si è aperta ufficialmente la crisi in casa romanista: due sconfitte di fila con le torinesi e la rottura del crociato anteriore destro di Zaniolo, che verrà operato oggi a Villa Stuart. Tantissimi sono stati gli auguri di pronta guarigione per il giovane talento e non poteva mancare quello di mister Fonseca: “Forza Nicolò!”. Sempre il tecnico portoghese sostiene che i due gol fatti dalla Juventus siano regalati, però all’ex Shakthar piace quando la squadra parte da dietro: “Io voglio che la mia squadra parta da dietro, poi può succedere di prendere gol in quel modo“. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.