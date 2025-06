Dopo le polemiche nate in seguito alla semifinale scudetto Primavera tra Roma e Fiorentina, disputata al Viola Park, Nicolò Zaniolo ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sull’episodio che lo ha visto coinvolto. Convocato nei giorni scorsi dalla Procura Federale, l’attaccante è stato ascoltato dal Procuratore Giuseppe Chiné, al quale ha voluto esprimere pubblicamente il suo ringraziamento.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Zaniolo ha voluto offrire la sua versione dei fatti:

“Sono stato ascoltato in Procura e ho avuto l’opportunità di spiegare la mia posizione, che spero possa ora considerarsi chiarita. Non posso entrare nei dettagli, ma ci tengo a ribadire una cosa: non ho compiuto alcun gesto violento. Al contrario, sono stato oggetto di insulti e provocazioni da parte di alcuni tesserati della Roma. Detto questo, riconosco che la mia reazione non è stata all’altezza del ruolo e dell’esperienza che porto con me.”

Zaniolo ha poi voluto rivolgere un messaggio più ampio, toccando il tema della responsabilità nei confronti dei giovani:

“Credo da sempre nei valori dello sport e nell’importanza di offrire un buon esempio a chi guarda a noi come modelli. Per questo mi dispiace di non aver rispettato appieno questa responsabilità. Farò tesoro di quanto accaduto, per crescere anche da questo episodio.”

Infine, un pensiero affettuoso alla Roma, nonostante il recente contrasto:

“Resta intatto il mio affetto per l’AS Roma e per chiunque indossi quella maglia. Quanto accaduto non scalfisce il legame che sento con il club e con il suo mondo. L’episodio, per me, è chiuso.”