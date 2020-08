Muro su Zaniolo. Secco no anche a Mourinho

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma non accetta di trattare la cessione di Nicolò Zaniolo per nessuna cifra: l’indicazione di Friedkin è questa ed è stata molto chiara. Insieme a lui è considerato incedibile anche Pellegrini. Il club capitolino ha già posto le basi per il rinnovo del contratto: il numero 22 percepirà 3 milioni a stagione e si vedrà il contratto prolungato di un anno. La firma arriverà tra poco più di un mese, probabilmente a fine mercato quando saranno più chiari i progetti della nuova proprietà della Roma. Ieri il suo procuratore Vigorelli era a Trigoria per parlare con la dirigenza ed è stata ribadita la volontà reciproca di continuare insieme. L’agente era accompagnato da un emissario del Tottenham che ha chiesto informazioni sull’ex Inter a De Sanctis (Fienga era bloccato a Milano) che però ha bloccato sul nascere ogni tipo di discorso.