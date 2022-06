Zaniolo, appuntamento in vista: continuano contatti e ragionamenti tra Cherubini e Pinto

Tuttosport (S. Baldini) – In settimana è previsto un incontro tra i dirigenti della Juve e quelli della Roma per trattare il trasferimento di Zaniolo. Se le esigenze relative a Zaniolo di Juventus e Roma combaciano perfettamente, non è affatto così per le valutazioni sul prezzo e sulle modalità di pagamento. Se la società ha preso la decisione di mettere sul mercato l’azzurro adesso è per avere abbastanza forza contrattuale da poter incassare una cifra importante: 60 milioni per la precisione, la risposta data a chi ha chiesto il prezzo.

Prezzo che finora nessuno ha pagato e nessuno sembra orientato a pagare. Non la Juventus, che giudica più congrui 40 milioni più bonus. Distanza non banale, ma tutt’altro che incolmabile. Già i bonus ridurrebbero e la Roma è consapevole che il primo prezzo fatto difficilmente sarà quello a cui si chiude.

Altro nodo da sciogliere è la modalità di pagamento. La Juventus ad oggi non può pagare quella cifra in questa sessione di mercato. Eventuali uscite potrebbero cambiare la situazione, ma di sicuro non cambierebbero la preferenza bianconera per una soluzione creativa. Ovvero l’inserimento di una contropartita tecnica, ma la Roma al momento è freddina sia su Arthur che su McKennie. È su questi due nodi che il ds bianconero Federico Cherubini e il general manager giallorosso Tiago Pinto si concentreranno nel prossimo incontro.