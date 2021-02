Zaniolo: “Ad aprile torno a pieno regime, ho bisogno ancora di un mese di allenamenti”

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, procede con il recupero fisico in vista del rientro in campo e ha parlato del suo momento su ClubHouse. Queste le sue parole:

Ti vedresti bene in Premier League?

È bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A.

Leggi anche: Mercato, piace Danilo del Palmeiras

Ritorno in campo?

Ad aprile torno a pieno regime: ho bisogno di ancora un mese di allenamenti.

Il difensore più forte incontrato?

In Serie A dico Skriniar, è forte sotto tutti i punti di vista, ha tempismo.

Con te in campo sarebbe cambiato qualcosa nel derby?

Alla fine un giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più, se hai tanti giocatori in rosa va bene. Io non potevo fare niente da solo, è la squadra che è importante, abbiamo perso 3-0 non è che se giocavo io finiva 5-3, quello che dico è che se la squadra ha più elementi può fare meglio. Ci sono partite che si sbaglia, al derby ha sbagliato Ibanez, succede.

Il gol più emozionante con la Roma?

Dico la doppietta a Casillas in Champions League contro il Porto.