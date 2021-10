Zaniolo accelera, manca l’ultimo test

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Zaniolo, pensaci tu. Mourinho gli chiede di giocare contro il Napoli, a una settimana dall’infortunio dello Juventus Stadium, perché si rende conto che la Roma abbia bisogno dei suoi calciatori migliori per reagire alla batosta di Bodo. Zaniolo ovviamente è pronto a mettersi a disposizione ma lo staff medico, a poche ore della partita, sta ancora valutando la situazione.

Anche ieri ha lavorato in disparte, con maggiore cautela per il recupero. Una decisione definitiva verrà presa dopo l’allenamento di rifinitura. La sensazione è che sarà convocato per poi stabilire domenica stessa la gestione: potrebbe cominciare la partita ed essere sostituito dopo un’ora oppure partire dalla panchina. Zaniolo da parte sua non sente più fastidio al ginocchio sinistro. La leggera distorsione di Torino, confortata dall’esito della risonanza magnetica, non lo preoccupa. Si augura anzi di essere chiamato in causa a tempo pieno, ma dovrà dare risposte confortanti nell’allenamento di oggi, che precederà la conferenza stampa di Mourinho. C’è ottimismo, ma non la certezza.

Gli impegni sono tanti in questo periodo, dopo il Napoli la Roma giocherà mercoledì a Cagliari e poi domenica 31 contro il Milan. Non si può rischiare nessuno e tantomeno Zaniolo, che era stato esentato dalla trasferta norvegese per accelerare il recupero. Una cosa appare scontata: in questo momento Nicolò non può giocare tre partite in otto giorni. Adesso si aspetta il via libera del dottor Manara, già elogiato pubblicamente per avergli riconsegnato Abraham e Karsdorp per la partita di Torino.