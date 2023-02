Nicola Zalewski esulta sui social dopo la vittoria contro il Verona. La Roma raggiunge il terzo posto in classifica e si prepara alla sfida di Europa League contro il Salisburgo in programma giovedì alla stadio Olimpico. Alla fine del match di questa sera, Mourinho ha radunato i suoi per un discorso dedicato a tutto il gruppo. Zalewski commenta su Instagram: “Uniti così! Ora testa a giovedì. Complimenti Ola Solbakken!”.