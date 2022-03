Zalewski, una crescita costante: ora è il titolare della fascia sinistra

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un derby alla sua quarta partita da titolare tra i professionisti. Non male, soprattutto per come l’ha giocato. Nicola Zalewski si è preso la scena nella stracittadina con una gara solida, qualità ma soprattutto di personalità. Quella che serve per giocare una partita del genere con 52mila tifosi sugli spalti.

Senza paura, con grande attenzione e con senso di responsabilità e sacrificio alla fase difensiva il ventenne polacco si è dimostrato all’altezza delle aspettative, riuscendo nel compito di supportare l’attacco e arginare le offensive biancocelesti.

E il lavoro è stato ripagato, soprattutto vedendo la mossa di Sarri nel cercare di bloccare il ragazzo e sfondare sulla sinistra. Perché inizialmente la Lazio aveva cominciato con Felipe Anderson su quella fascia, ma poi dopo i primi due gol della Roma ha deciso di invertire le ali spostando Pedro su quella corsia. Troppa rapidità del giovane, anche tante chiusure nel corso della partita che non hanno fatto rimpiangere esterni più esperti.