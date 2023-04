Zalewski: “Sono partite che si decidono per un episodio. Sono partite alla nostra portata”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Nicola Zalewski ha commentato la sconfitta della Roma con il Feyenoord per 1-0. Ecco le sue parole:

Loro spesso in grande sofferenza, come commenti questa partita strana?

“Sono partite che si decidono per un episodio, già ci siamo passati , siamo bravi a rialzarci , da domani ci focalizziamo sulla parità con l’Udinese”

Ti sembra un risultato ribaltabile?

“Sono partite alla nostra portata, possiamo arrivare infondo alla competizione, tra una settimana dovremmo giocarcela di nuovo”.