Zalewski: “Risultato bugiardo. Siamo convinti che il ritorno sarà a senso unico”

Nicola Zalewski ha parlato al termine della sfida persa per 1-0 contro il Salisburgo. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club:

La partita?

“Risulato bugiardo, siamo stati padroni del gioco: il risultato non rispecchia la prestazione fatta. Settimana prossima abbiamo un’altra partita e sarà una partita diversa. Già lo scorso anno era capitato con il Bodo di perdere la prima partita, poi la seconda è stata una partita a senso unico”.

Sarà un’altra partita tra una settimana.

“Noi ragioniamo partita dopo partita. Adesso c’è il Verona, poi penseremo al ritorno. Cerchiamo di fare più punti possibili in campionato e di arrivare più in fondo possibile in Europa”.

La consapevolezza è che questa partita si può recuperare.

“Assolutamente, una partita alla nostra portata. Un po’ immmeritatamente persa, ma tutti siamo convinti che la seconda partita sarà una gara a senso unico”.