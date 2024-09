Corriere della Sera (G. Piacentini) – C’era anche Zalewski, ieri, ad allenarsi con il gruppo nel post-Udinese. L’esterno polacco ha svolto sia la parte atletica che quella tecnico-tattica con il resto della squadra: per il polacco si tratta a tutti gli effetti del reintegro, anche se la conferma definitiva ci sarà oggi, nel primo vero allenamento in vista della gara (giovedì ore 21 all’Olimpico) con l’Athletic Bilbao, in cui tornerà ufficialmente a disposizione di Juric.

Non è ancora rientrato Le Fée: il centrocampista ha lavorato solo parzialmente in gruppo, il suo rientro dopo il problema al ginocchio accusato dopo la gara con l’Empoli procede per step. L’obiettivo è il match di domenica in casa contro il Venezia.