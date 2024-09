Corriere dello Sort (R. Maida) – Il brutto infortunio di Saelemaekars ha fatto andare la mente verso Nicola Zalewski, che ricopre più o meno la stessa posizione in campo e quindi potrebbe tornare molto utile a De Rossi nei prossimi mesi. Ma la Roma per il momento non sta pensando di reintegrarlo in organico. Lo ha messo fuori rosa, come ammesso candidamente dall’allenatore alla vigilia della partita contro il Genoa, per una questione contrattuale e non certo per ragioni tecniche. La posizione della società, salvo interventi contrari dei Friedkin, è aspettare che Zalewski accetti di rinnovare il contratto in scadenza per dargli il via libera. Se Nicola non sarà immediatamente riammesso nel gruppo, i suoi legali avvieranno un contenzioso per rivendicare il diritto al lavoro di un dipendente che ha firmato fino al 2025. Il braccio di ferro potrebbe andare per le lunghe.