Nuovo colpo in uscita per la Roma: dopo le cessioni di Enzo Le Fée e Samuel Dahl, anche Nicola Zalewski saluta i giallorossi. Il centrocampista polacco si trasferirà all’Inter a titolo definitivo, come riportato da Calciomercato.com.

L’operazione ha ricevuto il via libera anche da Cristian Chivu, nuovo allenatore dei nerazzurri, che ha espresso apprezzamento per il profilo del classe 2002, volendolo con sé già prima dell’inizio del Mondiale per Club.

La Roma incasserà circa 6 milioni di euro, a cui si aggiungono i 600mila euro già percepiti per il prestito oneroso. Un’altra partenza importante, segno di un mercato in fermento a Trigoria.