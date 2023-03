Zalewski: “Il primo gol con la Roma, lo sognavo dalla prima volta che ho indossato gli scarpini” – FOTO

Nella sfida tra Roma e Sassuolo, terminata con una sconfitta per i giallorossi, è arrivato il primo gol in Serie A per Nicola Zalewski. Emozione alla stella per il numero 59, cresciuto nel vivaio giallorosso e super tifoso della sua squadra. Su Instagram Zalewski ha pubblicato un scatto dedicato alla sua prima rete. Queste le parole scritte in didascalia:

“Quest’emozione qui me la sono sognata dalla prima volta che ho indossato gli scarpini, e dalla prima volta che ho vestito questa maglia. Il primo gol in serie A con la maglia della Roma. Purtroppo la partita non è andata come nessuno di noi si auspicava. Ma ci rialzeremo. Testa a giovedì e FORZA ROMA sempre!”.