Oggi giornata speciale per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso spegne 27 candeline. Non sono mancati all’appello gli auguri da parte della società e di alcuni compagni di squadra. Tra questi, speciali quelli di un grande tifoso come lui: Nicola Zalewski. Il terzino giallorosso ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram: “Auguri Capitano”, con la foto di un’esultanza sotto la Curva Sud, avvenuta in questa stagione.