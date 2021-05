Zalewski: “Ero emozionato ma sapevo cosa fare. Dedica per il gol? No, anche perché non me l’hanno dato”

Zalewski, calciatore della Roma, è stato protagonista della serata mettendo zampino in uno dei gol della vittoria per 3-2 contro il Manchester United. Queste le sue parole nel dopogara:

ZALEWSKI A SKY SPORT

Partiamo dalle tue emozioni, cosa hai provato quando sei entrato in campo?

Ero contento, sapevo che dovevo dare qualcosa che Pedro anche ha dato. Il mister mi ha chiesto di lavorare, è quello che ho cercato di fare. Penso di aver dato tutto quello che avevo.

Sei stato protagonista nel momento più importante della partita, siete orgogliosi di questo secondo tempo?

Siamo orgogliosi. Purtroppo la partita dell’andata ci ha condizionato molto, per quanto riguarda gli infortuni e il risultato, ma portiamo a casa una grande prestazione e pur sempre una vittoria.

ZALEWSKI A ROMA TV

Bella serata…

Abbiamo portato a casa una vittoria, condizionati purtroppo dall’andata e dagli infortuni. Torniamo però a casa con una vittoria.

Emozionato al tuo ingresso?

Ero emozionato ma sapevo cosa fare, ho dato tutto e sono soddisfatto.

Vi hanno aiutati i compagni?

Certo. Ringrazio i compagni e il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato. Questo risultato e il gol è grazie a loro.

Una dedica?

No. Anche perché il gol non me l’hanno dato. Va bene la vittoria.