Zalewski: “Emozione indescrivibile. Abbiamo dimostrato molto carattere. Grazie a Mourinho per la fiducia”

Nicola Zalewski, esterno della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Lazio 3-0. Queste le sue parole:

ZALEWSKI A DAZN

Com’è vivere il primo derby e festeggiare così?

E’ un’emozione indescrivibile. Sono molto contento per la prestazione fatta, di atteggiamento più che tattica o tecnica, perché a differenza loro abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Ripeto, sono contento, perché abbiamo dimostrato che abbiamo molto carattere e abbiamo portato la partita a casa.

Quanto è importante per te Mourinho come guida?

E’ molto importante. Sto giocando in un ruolo dove non ho mai giocato e sto giocando decentemente, diciamo così. Sono molto contento di essere allenato da uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio e lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando.

Quarta presenza da titolare, in che modo ti sei preparato? I tuoi compagni ti hanno dato una mano nei raddoppi? Felipe Anderson non è comodo da affrontare, ma ti sei comportato bene…

Certo, come hai detto tu era un cliente non molto facile. Per questo mi hanno aiutato molto i compagni, mi sono serviti in questa partita. Non l’abbiamo preparata molto dal punto di vista tattico e tecnico, ma l’abbiamo dimostrato sotto il punto di vista caratteriale, segnando dopo un minuto. Abbiamo subito fatto capire che la partita doveva andare dalla nostra parte e così è stato.

Cosa farai stasera per festeggiare?

Domani mattina sono in Nazionale.

Complimenti per la gestione emotiva della partita. Chi ti è stato più vicino in questo senso?

Grazie mille. L’aiuto è arrivato da parte di tutti i compagni, soprattutto da quelli che giocano dalla mia parte. Anche dalla panchina in momenti di difficoltà arrivano parole di conforto e questo aiuta tanto.