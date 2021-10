Zalewski, ecco il rinnovo fino al 2025

Corriere dello Sport (R.Maida) – Nella Roma dei giovani un altro piccolo tassello viene messo a posto: Nicola Zalewski ha prolungato di un anno il contratto, che dunque scadrà nel 2025. In realtà si è trattato di un rinnovo automatico: secondo gli accordi stabiliti nello scorso novembre con De Sanctis, la clausola sarebbe scattata se Zalewski fosse rimasto a disposizione della prima squadra nella stagione in corso. E Mourinho ha già regalato una presenza in campionato, negli ultimi minuti del derby, facilitando velocemente il raggiungimento dell’obiettivo. Zalewski, classe 2002, ha firmato un contratto in linea con la nuova politica societaria sui ragazzi della Primavera: poco più di 100.000 euro a stagione.

È un bel premio per un ragazzo che ha sofferto molto negli ultimi tempi: dopo la perdita del padre, a cui era legatissimo, Zalewski era incappato suo malgrado nella vicenda del video girato da un falso amico, che gli aveva creato imbarazzi immeritati. Ma la Roma e Mourinho non l’hanno abbandonato, tenendolo sempre a stretto contatto con la squadra. Adesso Nicola, che si allena sempre con grande entusiasmo, spera di avere a disposizione altre occasioni.