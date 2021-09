Zalewski e quei minuti con il lutto al braccio per papà

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sono stati giorni particolari per Nicola Zalewski, che ha perso il padre venerdì scorso dopo una lunga malattia. Krzysztof, il papà del giovane calciatore della Roma, viveva con la famiglia in Italia da tanti anni, da quando era venuto via dalla Polonia perché renitente alla leva.

La famiglia Zalewski ha vissuto per un lungo periodo a Poli, un piccolo centro vicino Roma, e recentemente si è trasferita a Tivoli. Il papà prima di morire ha potuto provare la grande gioia di vedere Nicola a 19 anni esordire nella Nazionale polacca contro San Marino.

José Mourinho, dopo aver parlato con il ragazzo, lo ha convocato e nei minuti finali lo ha buttato nella mischia nella parte conclusiva della partita contro la Lazio. Zalewski aveva già esordito in Serie A nel maggio scorso, contro il Crotone. Mourinho lo ha promosso nella rosa di prima squadra.