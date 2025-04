La Gazzetta dello Sport – Da un derby all’altro, Nicola Zalewski si è preso l’Inter. Il debutto nell’1-1 di febbraio, con tanto di assist per consentire a De Vrij di riacciuffare la partita all’ultimo minuto, era stato il botto col quale il polacco aveva sedotto subito San Siro, la sostanza di questi mesi ha fatto il resto, incluso quel piedino entrato nell’azione dell’1-1 di Calhanoglu con il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia di mercoledì.

Tanto è bastato all’Inter per sciogliere le riserve e decidere che si, Zalewski è un giocatore sul quale puntare anche nelle prossime stagioni: il diritto di riscatto da 6,5 milioni, a giugno, con ogni probabilità sarà esercitato e Nicola si vestirà definitivamente di nerazzurro. Che i dirigenti dell’Inter puntassero sull’esterno cresciuto nella Roma era chiaro già dalla trattativa portata avanti a gennaio: il dialogo era stato inizialmente avviato sulla base di un prestito secco, ma il club nerazzurro ha insistito per strappare l’opzione per il riscatto e riservarsi così la possibilità di mettere definitivamente le mani sul talento giallorosso.

Strategia che si è rivelata azzeccata. Perché in un paio di mesi di lavoro Zalewski ha conquistato Inzaghi, proponendosi come valida alternativa peri titolarissimi su entrambe le fasce e ora ha messo nel mirino il Bayern: un infortunio gli ha fatto saltare la doppia sfida al Feyenoord, adesso è lui la risorsa sulle fasce per il faccia a faccia coi tedeschi.