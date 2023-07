Zalewski celebra i 96 anni del club: “Tanti auguri AS Roma” – FOTO

Giornata speciale per la Roma. La società giallorossa infatti festeggia la fondazione: il 22 luglio 1927 nacque ufficialmente il club. Ieri sera i tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare il compleanno della società. Tanti i striscioni e fumogeni per la Capitale per l’evento. Oggi diversi i messaggi di auguri ricevuti, in primis quelli di Josè Mourinho. A questo si aggiunge anche Nicola Zalewski che ha condiviso una storia su Instagram di lui da bambino con la maglia giallorossa: “Tanti auguri AS Roma“.