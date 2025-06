Nicola Zalewski sarà presto, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore dell’Inter. Come riportato da Simone Valdarchi de Il Romanista, il club nerazzurro ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per il laterale polacco, versando nelle casse della Roma una somma pari a 6,3 milioni di euro. La mossa era nell’aria da settimane: la conferma più evidente era arrivata con la convocazione di Zalewski per il Mondiale per Club, segnale chiaro delle intenzioni dell’Inter di puntare sul classe 2002 per la prossima stagione.

L’ufficialità dell’operazione è attesa tra il 22 e il 24 giugno, periodo in cui si apre la finestra regolamentare per riscatti e contro-riscatti. A quel punto, per la Roma si concretizzerà la cessione a titolo definitivo del giocatore, cresciuto nel vivaio giallorosso e impiegato con continuità negli ultimi anni, sia da esterno che da mezzala.