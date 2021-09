Zakaria, la Roma non molla: lo svizzero non rinnova con il Borussia

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il Borussia Mönchengladbach lo nasconde, ma la Svizzera lo espone. C’è un intreccio di mercato dietro al momento di Denis Zakaria, centrocampista che la Roma proverà a comprare già nel mercato di gennaio.

La trattativa per il rinnovo del contratto, scadenza il prossimo 30 giugno, è in stand-by e ha spinto il club a tenerlo fuori squadra: nelle ultime tre partite di Bundesliga, Zakaria ha giocato solo un tempo, entrano dalla panchina prima della sosta contro l’Union Berlino.

Ma il giocare vale, vale monto. Era stato sondato durante la sessione estiva di Tiago Pinto dopo il collasso dell’affare Xhaka. Non si tratta dello stesso tipo di calciatore: Xhaka è un playmaker veloce di pensiero, Zakaria è una mezzala robusta capace di intercettare l’azione e ribaltare il fronte.

A gennaio i discorsi si potrebbero riaprire, a prezzi decisamente più convenienti: i tedeschi ad agosto volevano 20 milioni, mentre a pochi mesi dalla scadenza del contratto si accontenterebbero della metà. Per un ragazzo del 1996 l’investimento non sarebbe spropositato. Intanto Zakaria ha cambiato procuratore, proprio perché non soddisfatto i essere rimasto a Mönchengladbach dopo una stagione molto positiva. La Roma, che ha garantito a Mourinho di essere disposta a comprare ancora, è pronta ad approfittare dell’impasse.