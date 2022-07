Zaha è un’alternativa. È la freccia del Palace

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dybala resta la prima scelta, perchè è la scelta di José Mourinho, ma la Roma si è mossa per un altro attaccante. Si tratta di Wilfried Zaha del Crystal Palace. I contatti con l’entourage sono cominciati nei giorni scorsi. Non c’è ancora nulla di concreto a parte un interessamento reale. Il contratto di Zaha scadrà nel 2023 e a Londra non hanno ancora negoziato il rinnovo. Molto dipende dalle richieste degli inglesi che lo valutano almeno 20 milioni di euro, dall’altra parte ci sono le cessioni da fare. Nelle ultime due stagioni Zaha ha raggiunto il top in Premier League andando a segnare rispettivamente 11 e 14 gol giocando spesso da sinistra.

Intanto Pinto si sta dedicando alle cessioni e ha dato mandato a diversi mediatori di trovare offerte giuste per i tanti esuberi a libro paga. Anche per questo ha rinunciato a Davide Frattesi che era convinto che fosse la volta buona per tornare alla Roma. Il Sassuolo non ha mai abbassato le sue richieste, neanche sotto il grande pressing dell’agente Beppe Riso. La questione al momento è chiusa, anche se Mourinho ha avuto garanzia sull’acquisto di un centrocampista di qualità.