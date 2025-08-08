Un momento dal sapore nostalgico e ricco di affetto quello andato in scena a Trigoria, dove passato e presente della Roma si sono simbolicamente stretti la mano. Antonio Carlos Zago, colonna della difesa giallorossa e campione d’Italia nella stagione 2000-2001, ha fatto visita al centro sportivo incontrando Lorenzo Pellegrini, attualmente tra i capitani della squadra.

Come mostrato dallo stesso ex difensore brasiliano sul proprio profilo Instagram, i due hanno posato insieme per una foto, accompagnata da un messaggio carico di stima: “Grazie capitano Lorenzo Pellegrini. Buona stagione e forza Roma sempre”.

Zago sarà uno dei protagonisti della sfida tra leggende che si disputerà domani contro l’Everton, subito dopo l’amichevole della Roma. Un’occasione speciale che ha permesso al campione del passato di riabbracciare l’ambiente giallorosso e salutare chi oggi ne porta avanti la tradizione.