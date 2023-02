Zaffaroni: “Dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico. Giocavamo contro una squadra che quando va in vantaggio è difficile da recuperare”

Marco Zaffaroni ha commentato il ko con la Roma. Queste le parole del tecnico del Verona.

ZAFFARONI A DAZN

La Roma ha accettato il vostro gioco e fatto un po’ meglio?

Giocavamo contro una squadra forte, soprattutto in casa. È difficile fargli gol, ma siamo stati in campo bene, dominato i duelli. Abbiamo preso questo gol alla fine del primo tempo, dopo abbiamo cercato di recuperare senza essere incisivi sulla fase finale di realizzazione. C’è da considerare la forza di questa squadra a cui è difficile fare gol una volta che sono andati in vantaggio. Dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto un’ottima prestazione

Il discorso sugli ultimi 25 metri è più tecnico o mentale? La sostituzione di Lazovic è stata tattica?

Dobbiamo migliorare da un punto di vista tecnico. La Roma si è chiusa quindi è logico che devi trovare altre combinazione, anche individuali. Non abbiamo avuto la giusta lucidità. È il nostro difetto che dobbiamo migliorare. Per quanto riguarda la sostituzione lui è fondamentale ma dovevamo mettere un giocatore in grado di sbloccarla. Braaf nell’uno contro uno può essere importante quindi abbiamo provato questa soluzione insieme ad un centrocampista come Oliver che ha struttura.

Cambia il campionato del Verona da quando è arrivato?

Ti dico teoricamente dovrebbe essere sempre lo stesso, ma non sarà così la testa lavora. È uno step importante da superare, non è facile ma la chiave sarà questa. La testa è fondamentale, non bisognerà mollare da questo punto di vista