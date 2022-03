Zaccagni ammonito, salta la Roma

Il Tempo (D. Rocca – Zaccagni cade nella trappola del giallo. L’attaccante della Lazio era diffidato e ieri contro il Venezia ha rimediato l’ammonizione che gli costerà il derby. Colpa di una simulazione di troppo nell’area di rigore avversaria: dopo essere stato già avvertito per il tentativo precedente di ottenere il penalty, nella seconda circostanza Manganiello ha estratto il cartellino all’indirizzo del numero 20. Niente derby quindi per l’esterno, che aveva già dato forfait anche girone d’andata per infortunio.