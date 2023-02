Youri Djorkaeff: “Rovesciata contro la Roma? Moratti voleva farci una statua”

L’ex attaccante dell’Inter Youri Djorkaeff, ha rilasciato un’intervista ad Amazon Prime. Ha parlato del suo periodo in neroazzurro ricordando il celebre gol di rovesciata contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Il mio gol è finito sugli abbonamenti, Moratti voleva farci una statua, ma San Siro non apparteneva all’Inter. C’era gente a cui piaceva il calcio, ci piaceva andare in campo insieme, è stata la più grande cosa che abbiamo dato ai tifosi. Prima giornata a casa di Moratti, mi dice lasciamo parlare loro del contratto, noi andiamo a mangiare. Abbiamo mangiato e parlato di calcio. Prima partita a San Siro, sono tornato a casa e non potevo dormire: i tifosi, lo stadio… La canzone: Youri Youri Djorkaeff, la cantavo. Mia moglie mi diceva basta, voglio dormire”.