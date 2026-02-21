Non arrivano buone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro la Roma. Dopo il ko contro il Como, tiene banco la situazione fisica di Kenan Yıldız, uscito acciaccato dal match.

Nel post partita ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha spiegato che il talento turco ha rimediato un colpo al polpaccio: il giocatore ha provato a stringere i denti, ma al termine della gara è stato trattato con il ghiaccio. Parole che certificano un problema da valutare nei prossimi giorni, proprio a ridosso del big match dell’Olimpico. Per la Roma è una situazione da osservare con attenzione: Yıldız rappresenta una delle armi più imprevedibili dell’attacco bianconero e la sua eventuale assenza cambierebbe gli equilibri offensivi della Juventus. Spalletti, oltre al numero 10, dovrà già rinunciare a Manuel Locatelli, fermato per squalifica. Verso Roma-Juve, dunque, il quadro resta in evoluzione: tra infortuni e squalifiche, l’avvicinamento alla supersfida dell’Olimpico si fa sempre più delicato.