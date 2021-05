Xhaka si scalda, ma Pinto pensa anche a Nandez

Corriere dello Sport (R.Maida) – Xhaka gioca a carte scoperte e lascia intendere che la trattativa con la Roma sia ben avviata. Ora, però, non vuole distogliere le sue energie dall’Europeo. Affronterà l’Italia il 16 giugno all’Olimpico. E’ lo stesso principio che ha spinto la Roma e Pellegrini a rinviare il dibattito per il rinnovo. Su di lui Tiago Pinto si è esposto ed è dunque difficile che non si arrivi a dama. La promozione a capitano, poi, lo ha reso simbolo della squadra che sta nascendo. Il rinvio non è una cosa negativa, anche se con l’Europeo il giocatore potrebbe avere un potere di acquisto superiore: a quel punto la Roma dovrebbe alzare l’offerta per trattenerlo.

Leggi anche: Mercato, sirene inglesi per Mancini: Mourinho dirà la sua

Intanto in settimana è previsto un incontro con Alessandro Lucci, agente di Dzeko e Florenzi, per analizzare le posizioni. Quella di Dzeko è serena: se capiterà un’occasione che suggerisca a tutti un divorzio, ben venga. Altrimenti l’attaccante rimarrà a Trigoria con o senza spalmatura. Difficilmente rimarrà, invece, Florenzi. Il PSG non ha chiuso la porta ad un possibile acquisto, ma è andato forte su Hakimi. Per la porta restano in ballo Rui Patricio e Sommer. Per il centrocampo si guarda anche a Nandez che piace molto a Mourinho.