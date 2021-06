Xhaka-Koopmeiners idee a centrocampo

La Repubblica (F. Ferrazza) – Che la Roma di Mourinho stia cercando un centrocampista è sempre più una certezza. Tiago Pinto è sul tavolo di varie trattative, che potrebbero rivoluzionare la metà campo giallorossa. Detto dello svizzero dell’Arsenal Granit Xhaka, che ha ammesso di essere lusingato dal corteggiamento dello Special One, l’interesse del club è orientato anche verso Teun Koopmeiners, ventiduenne dal nome ai limiti dell’impronunciabile, centrocampista olandese, classe ‘98, in forza all’Az Alkmaar.

Il ragazzo qualche giorno fa ha dichiarato di essere in trattativa con la Roma, spiazzando club e tifoseria. A questa improvvisa ammissione, va aggiunto un indizio social arrivati nella giornata di ieri. Teun ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram una sua foto, con la didascalia “Let’s go“. Tanti i commenti, tra cui, quello più indicativo in chiave romanista, è del suo compagno di squadra, Hatzidiakos, che, in italiano, gli ha scritto “bello“, con tanto di faccina con i cuori.

Al momento non sembra una trattativa in dirittura d’arrivo, ma, seguendo le tracce del primo mercato di Mourinho, appare evidente come il portoghese voglia mettere mano al centrocampo. In tutto questo, è da definire la situazione legata ad Alessandro Florenzi. Mentre il ragazzo è impegnato con l’Italia, pensa a quale potrebbe essere il suo futuro, partendo da una preferenza per il Psg.

Il club di Parigi, però, non sembra così convinto di riscattarne il cartellino a 9 milioni di euro, il romano potrebbe quindi tornare nella capitale. Nel caso, sarà poi la valutazione decisiva di Mourinho a stabilire se Florenzi può essere ancora utile alla Roma, oppure se sia il caso di metterlo sul mercato. Alessandro è corteggiato dall’Inter, oppure potrebbe restare all’estero, magari in Inghilterra.