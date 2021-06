Granit Xhaka è ad un passo dalla Roma. Il centrocampista dell’Arsenal sarà impegnato negli Europei, ma intanto ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mirror. Queste le sue parole:

“È stato un buon anno per me personalmente, ho sempre giocato, ma il piazzamento a fine stagione è ovviamente molto amaro e deludente. C’erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro”