A The Athletic, Xavi Hernández, ex allenatore del Barcellona, ha rilasciato un intervista. L’ex tecnico blaugrana è senza squadra e nelle ultime ore è atterrato a Fiumicino. Le sue parole sul futuro: “Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio e in cui mi dicano: “Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea”. Mi piacerebbe moltissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato”.

Ti piacerebbe allenare una nazionale?

“Sì. Quando sognavo di diventare un allenatore immaginavo di vincere un Mondiale o un Europeo. La Spagna? Perché no? Ma non ho ossessioni. Per ora sto bene così, guardo tanto calcio e sto con la mia famiglia.”

Il massimo di partite viste in un giorno?

“Otto. A volte metto l’Atalanta sul mio computer e guardo quattro partite di fila. Mi interessa il lavoro di Gasperini.”