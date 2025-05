L’intricato puzzle legato alla panchina della Roma continua a catturare l’attenzione dei tifosi. Nelle ultime ore, un nuovo, importante indizio ha infiammato le voci di mercato: Xavi Hernández, ex tecnico del Barcellona, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino.

Un arrivo che non è passato inosservato e che ha inevitabilmente alimentato le speculazioni sul futuro della guida tecnica giallorossa in vista della prossima stagione. La presenza di Xavi nella Capitale potrebbe infatti essere collegata a contatti diretti con la società romanista, alla ricerca di un nuovo profilo per guidare la squadra dopo un’annata a tratti altalenante.

L’ipotesi dell’ex centrocampista blaugrana alla guida della Roma è senza dubbio affascinante e rappresenterebbe un segnale importante sulle ambizioni del club. Tecnico giovane, ma già ricco di esperienza internazionale, Xavi porterebbe con sé un bagaglio tattico raffinato e una filosofia di gioco ispirata al possesso e al controllo del ritmo, marchio di fabbrica del Barcellona.

Resta ora da capire se questo arrivo sia legato a semplici motivi personali o se, al contrario, anticipi sviluppi più concreti nelle prossime ore. Quel che è certo è che il suo sbarco a Roma ha già scosso l’ambiente e acceso l