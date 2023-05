Xabi Alonso: “Un privilegio incontrare Mourinho. Ho bellissimi ricordi a Madrid con lui”

Al vigilia della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, è intervenuto in conferenza stampa Xabi Alonso. Queste le sue dichiarazioni:

Mourinho ha detto che siete la squadra più forte in Europa in contropiede, sei d’accordo?

“Ho sentito la conferenza di José, abbiamo effettivamente qualità in contropiede. Per noi è molto importante fare bene entrambe le fasi e difendere. Conosciamo bene la Roma, anche loro sono molto forti in contropiede, lo sappiamo bene e ci siamo preparati”.

Sulla partita:

“Ho avuto sensazioni eccezionali. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Ci aspettiamo un’atmosfera eccezionale. L’opportunità di poter raggiungere la finale è un privilegio“.

Ancora su Mourinho:

“Per me è un privilegio incontrarlo. Più di aspettarmi qualcosa da lui, mi aspetto qualcosa dai giocatori, che hanno esperienza e qualità. Dovremo fare una partita perfetta qui e poi tra una settimana a casa nostra. Siamo pronti e preparati. Non vedo l’ora di salutare Mouirnho, ho belissimi ricordi con lui a Madrid, ma quando inizierà la partita sarò concentrato solo sulla gara”.

Sull’infortunio di Bellarabi:

“Non sappiamo ancora l’entità del suo infortunio, sarebbe precipitoso dire qualcosa ora. Dobbiamo aspettare domani. Tutti gli altri stanno bene e sono a disposizione”.

Ancora su Mourinho:

“Ho imparato da tutti i miei allenatori. Da Mourinho ho imparato a essere un leader, a spronare i miei giocatori a lottare e a scendere in campo con l’atteggiamento giusto. In questo lui è uno dei migliori. Si vede anche nel rapporto che ha con i tifosi della Roma, che mi ricorda il rapporto che aveva con i tifosi del Real”.