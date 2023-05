Xabi Alonso: “Non siamo contenti e soddisfatti, non volevamo perdere. Ci prepareremo al meglio e lotteremo per non perdere la qualificazione”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato della sfida di andata. Ecco le sue parole nella conferenza stampa post partita: “Non siamo contenti e soddisfatti, non volevamo perdere. Ma sappiamo anche che la prossima settimana c’è un’altra possibilità e abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare. Dobbiamo guadagnarci la partita, senza speculare, non c’è margine di errore. Dobbiamo essere concentrati”.

Sulla sostituzione di Kossounou.

“Ci siamo preoccupati. Non sembrava stare bene e adesso dobbiamo aspettare, si è fatto male al piede sinistro. Vediamo di capire. Peccato per oggi e per la prossima settimana”.

Le sue sensazioni avendo ritrovato Mourinho: tatticamente l’ha sorpresa qualcosa?

“Sì, non ci vedevamo da tanto tempo. Abbiamo parlato, è stato bello dopo quasi dieci anni. Dal punto di vista tattico mi aspettavo di incontrare una squadra forte. Pellegrini e Bove sono molto forti, c’è stato tanto controllo di pasta. I primi dieci minuti abbiamo delle buone occasioni da gol, ma non concretizzate. Ora pensiamo alla settimana prossima, non tutto è perduto e ci prepararemo per questo”.