Xabi Alonso: “La Roma è una delle favorite per la vittoria dell’Europa League”

L’ex stella di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco Xabi Alonso, ha rilasciato alcune parole al sito della Uefa. Tema principale l’Europa League e le squadre favorite della competizione. Il centrocampista ha citato, tra le altre, anche la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono diverse le squadra papabili che possono vincere l’Europa League come Arsenal, Roma e Milan. Le terze classificate nei gironi di UEFA Champions League porteranno grandi giocatori in Europa League, quindi è troppo presto per fare previsioni. Un’altra squadra da tenere d’occhio è il Villarreal“