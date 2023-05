Xabi Alonso: “Giocare di venerdì è meglio per noi. Due giorni di recupero in più saranno molto utili in vista della Roma”

Durante la conferenza stampa della vigilia del match tra il Colonia ed il suo Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, allenatore dei prossimi avversari della Roma in Europa League ha parlato del maggiore riposo della propria squadra: “Giocare di venerdì è meglio per noi. Due giorni di recupero in più saranno molto utili in vista della Roma. Siamo l’unica squadra tedesca rappresentata in Europa. La gente lo capisce”. La questione di anticipare l’incontro di Bundesliga da domenica a domani, in Germania ha suscitato polemiche, ma il tecnico spagnolo si gode l’opportunità.