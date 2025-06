Perdere la finale del girone non significa fine del sogno, ma retrocessione nel secondo turno preliminare della nuova UEFA Women’s Europa Cup .

Chi vince la finale per il terzo posto (tra le due squadre sconfitte in semifinale ) accede al primo turno della stessa competizione.

Solo in caso di due sconfitte consecutive (in semifinale e nella finale per il terzo posto), il cammino europeo si interrompe del tutto.