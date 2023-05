Wirtz: “La Roma ci ha chiuso tutti gli spazi”

Corriere dello Sport (R. Maida) – Alla fine della partita, con lo stadio ormai svuotato dai romanisti, è andato a ringraziare i 3.000 tedeschi sistemati nei Distinti Nord, battendo il cinque ai più temerari che si sporgevano dalla balaustra. Xabi Alonso non è contento del risultato ma non ha perso la speranza di qualificazione, così come i tifosi del Bayer che hanno cantato per un’ora dopo il fischio finale. “La Roma a questo punto ha un vantaggio, è favorita – ha spiegato -, purtroppo abbiamo commesso un errore difensivo e non siamo riusciti a sfruttare le occasioni in attacco. Ma tra una settimana nel nostro stadio proveremo a ribaltare la situazione”. Lo spera Rudi Voller, il grande ex, sistemato in tribuna insieme al ct tedesco Flick. Il gioiellino Wirtz, che dopo sei minuti ha sprecato un jolly non male, aggiunge: “Non siamo riusciti mala trovare la profondità perché la Roma è sempre stata molto compatta senza lasciare spazi. Speriamo che a Leverkusen vada diversamente”. Chiude il portiere, il nazionale finlandese Hradecky: “Ci restano delle opportunità:

in casa abbiamo battuto squadre come Bayern e Lipsia, ci riproveremo con la Roma”.