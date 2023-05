Wirtz: “Domani la partita più importante della stagione. Vogliamo la finale, non abbiamo bisogno di miracoli”

Il trequartista del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla partita di domani.

“È la partita più importante della stagione. Tutto il club non vede l’ora. Domani in campo abbiamo 11 giocatori che sanno giocare un buon calcio e sono in buona forma. Daremo tutto da squadra. Vogliamo di più di questa semifinale. Sono ambizioso: voglio arrivare in finale con questa squadra domani. Nient’altro mi interessa”.