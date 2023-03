Wijnladum: “Felice per il primo gol, purtroppo non è bastato. Grazie per il supporto” – FOTO

Serata amara per la Roma. La squadra giallorossa perde in casa contro il Sassuolo in un match pirotecnico pieno di emozioni e capovolgimenti di fronti oltre ad imperdonabili errori. Gini Wijnaldum, tornato titolare nella gara di ieri, è riuscito a siglare il primo gol con la Roma ma non è servito ai fini del risultato. Il centrocampista olandese ha voluto esprimere le sue emozioni attraverso un post su Instagram: “Partita difficile. Felice di segnare il mio primo gol, purtroppo non è bastato per i punti. Grazie a tutti per il grande supporto 💛❤️”