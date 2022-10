Wijnaldum, via il tutore: l’obiettivo è tornare a gennaio

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Il sorriso è finalmente quello dei giorni migliori, come quando venne accolto all’aeroporto di Ciampino da centinaia di tifosi giallorossi in visibilio. Si mostra felice, e ne ha tutte le ragioni, Gini Wijnaldum, nel giorno in cui il tutore immobilizzante, applicato dopo la frattura alla tibia del 21 agosto, è stato finalmente rimosso.

Una gioia che il centrocampista giallorosso ha voluto condividere con i tifosi attraverso un video postato sul proprio account Instagram. Il viaggio verso la clinica, la visita di controllo e la rimozione del tutore, con tanto di foto celebrativa.

Ora inizia la seconda fase della riabilitazione, dove aumentare gradualmente i carichi di lavoro sulla gamba infortunata. Ma tornerà a muoversi, a sentirsi nuovamente calciatore. L’obiettivo rimane quello di rimettersi a disposizione di Mourinho per il mese di gennaio e riprendere quanto lasciato in sospeso a metà agosto: diventare il perno del centrocampo giallorosso e aiutare la Roma a vincere altri trofei. Il futuro è iniziato ieri, con il sorriso stampato sul volto e una voglia matta di ricominciare.