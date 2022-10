Passi in avanti nella riabilitazione di Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese ha postato un video su Instagram per immortalare il momento in cui toglie il tutore: uno step avanti importante verso il suo ritorno al campo. “Giornata emozionante con i medici. Il gesso è stato rimosso. Wow, ora è molto meglio” , queste le sue parole nel video. La Roma lo attende a braccia aperte.