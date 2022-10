Wijnaldum toglie il gesso

Il Tempo (E. Zotti) – Georginio Wijnaldum, tramite i suoi profili social, ha pubblicato un importante aggiornamento sulle sue condizioni. L’olandese ha tolto rimosso il gesso che gli immobilizzava la gamba destra e, nei prossimi giorni, dovrebbe tornare nella Capitale per una visita di controllo: “Giornata emozionante con i medici – il messaggio pubblicato dal centrocampista arrivato in prestito dal PSG – il gesso è stato rimosso. Wow, ora va molto meglio”. Il rientro in campo del centrocampista, che sta recuperando dalla frattura della tibia, non è previsto prima di metà gennaio.