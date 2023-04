Gini Wijnaldum ci crede. Il centrocampista suona la carica in vista della sfida di questa sera contro il Feyenoord, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. L’olandese ha condiviso un post su Instagram: “Giorno della sfida! Facciamolo“, il riferimento alla rimonta che la Roma dovrà fare per ribaltare il risultato di Rotterdam. Il classe ’90 non è atteso da titolare a meno di forfait di Dybala, ma sarà un arma nella ripresa per Mourinho.